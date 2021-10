Nigeria: Six femmes et leur 9 enfants échappent à des terroristes 

Six femmes et leur neuf enfants, kidnappés par des terroristes dans le nord-est du Nigeria ont échappé à leurs ravisseurs, a annoncé lundi une fonctionnaire locale.



La commissaire aux droits des femmes de l’Etat de Borno, Zuwaira Gambo, a précisé que trois femmes et leurs cinq enfants avaient été enlevés en octobre 2020 dans le village de Takulashi, situé dans le district de Chibok de l’Etat de Borno, et trois femmes et leurs quatre enfants en mai dans le village de Kufre, situé dans le district de Hong de l’Etat voisin d’Adamawa.



Les 15 évadés ont marché de la forêt de Buni Yadi, située dans l’Etat de Yobe proche, jusqu’à la ville de Damboa, dans le Borno, soit une distance d’environ 90 km, a déclaré Mme Gambo.



« Ils ont fait preuve de ténacité à marcher dans le bush pendant six jours », a-t-elle souligné.

La forêt de Buni Yadi est connue pour abriter les membres de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), liés au groupe Etat islamique et issus d’une scission avec Boko Haram. L’Iswap est devenu depuis la force dominante dans la région.