Nigeria: Trois étudiants kidnappés par des hommes armés

Trois étudiants ont été kidnappés lundi soir quand des hommes armés non identifiés ont attaqué un séminaire de l’Etat de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé la police nigériane.



Le porte-parole de la police de l’Etat de Kaduna, Mohamed Jalige, a indiqué, mardi, que l’incident s’était produit lundi soir, lorsque des hommes armés avaient envahi l’Institut de philosophie Saint-Albert le Grand dans la zone administrative de Jema’a.



« Les ravisseurs présumés ont enlevé trois séminaristes », a-t-il déclaré, précisant que le chef de la police de l’Etat avait ordonné le déploiement de plus de policiers pour boucler la zone et fouiller les environs afin de secourir les victimes.



Plusieurs attaques ont été menées récemment par des hommes armés dans le nord-ouest du Nigeria.