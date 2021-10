Niger: Dix villageois tués par des terroristes dans l’ouest du pays 

Dix villageois ont trouvé la mort en début de semaine dans l’attaque d’une mosquée par des terroristes présumés dans un village de la région de Tillabéri, dans l’ouest du Niger, ont indiqué mercredi des sources locales.



Selon un responsable municipal de Banibangou, « une attaque a eu lieu lundi dernier à Abankor. Il y a eu dix morts ». « Les assaillants sont venus à motos au moment de la prière du Maghrib (prière du soir) et les victimes étaient à la mosquée quand elles ont été assassinées », a précisé le responsable.



Depuis le début de l’année, des terroristes présumés multiplient les assauts contre des civils dans la zone de Banibangou et des communes voisines de la région de Tillabéri.



Riveraine de la zone des trois frontières (Niger, Burkina Faso et Mali), la région est le théâtre depuis 2017 d’actions sanglantes de groupes armés liés à Al Qaïda et à l’État islamique (EI).