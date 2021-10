Burkina: Un Forum pour sensibiliser les jeunes au danger de l’extrémisme dans les pays du G5 Sahel 

La capitale du Burkina Faso Ouagadougou abritera les 14 et 15 octobre courant le Forum des jeunes des pays du G5 Sahel sur la paix et la sécurité en Afrique, avec pour objectif de sensibiliser les jeunes à contribuer à l’éradication de l’extrémisme dans la région, qui souffre d’une expansion dangereuse des groupes terroristes.

Les organisateurs du Forum ciblent les jeunes des pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Tchad et Niger) afin de susciter leur engagement pour la prévention et la lutte contre l’extrémisme et d’œuvrer pour la paix et la cohésion sociale dans ces pays.



Selon le président du comité d’organisation, Serge Théophile Balima, « les jeunes sont les plus vulnérables et les grandes victimes de l’extrémisme violent que subissent les pays du G5 Sahel et du continent africain », ajoutant que « l’insécurité se développe parce qu’il y a des jeunes à recruter ».



« Nous avons invité plusieurs jeunes des pays du G5 Sahel à échanger leurs points de vue et à créer des liens entre eux, dans le but de lutter contre le phénomène de l’extrémisme violent », a-t-il dit, soulignant que le Forum abordera plusieurs thématiques liées au terrorisme, ses causes et ses racines.