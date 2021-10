Burkina Faso : des opérations militaires dans la région de l’Est

Face à la recrudescence des actes terroristes, l’armée a annoncé qu’elle a engagé des actions de « dépollution » des axes, des bouclages et des fouilles dans la région de l’Est pour sécuriser les populations.

«Suite à la recrudescence des actes de terrorisme dans la région de l’Est, des opérations de ratissage ont été planifiées et son actuellement conduites dans le but de rétablir la quiétude au sein des populations », indique un communiqué de la Direction de la communication et des relations publiques des Armées.

Des unités de l’armée de terre et de la gendarmerie, appuyées par l’armée de l’air, sont engagées depuis quelques jours dans ces opérations qui consistent en des actions de «dépollution des axes, des bouclages et des fouilles», précise la même source.

«A ce stade des opérations, plusieurs individus suspects ont été appréhendés et transférés pour des investigations. Aussi, plusieurs engins explosifs improvisés ont été décelés et neutralisés. Des plots logistiques ont également été découverts et détruits», relève-t-on de même source, affirmant que les opérations se poursuivent.

Dans le communiqué, l’armée invite les populations « à lui maintenir sa confiance et à collaborer avec elle, afin de ramener la paix et la quiétude ».

Selon l’Agence d’information du Burkina (AIB), « la situation sécuritaire dans la région de l’Est et de plusieurs autres localités burkinabè, s’est fortement dégradée ces dernières semaines, suscitant une avalanche de critiques contre les autorités ».