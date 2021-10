Tchad : suspension de la production pétrolière au niveau du champ de Doba

La société pétrolière Exxon Mobil a annoncé, à travers sa filiale Esso Exploration et Production Tchad, qu’elle a décidé de mettre en suspens la production pétrolière au niveau du champ de Doba au Tchad en ramenant l’effectif de son personnel au strict nécessaire.

Cette décision vise à garantir « la sécurité des employés et des sous-traitants du groupe », a déclaré la société, et fait suite aux nombreuses manifestations et grèves organisées par le personnel depuis le mois de juin.

Les travailleurs du géant pétrolier réclament l’arrêt des négociations engagées avec la société britannique Savannah Energy en vue de l’acquisition par cette dernière, des 40 % de la participation d’Exxon Mobil dans le projet de Doba. Pour les manifestants, la transaction projetée par l’entreprise américaine ne garantit pas leurs intérêts.