Afrique du Sud : régression continue sur l’indice Liberté économique

L’Afrique du Sud continue de régresser sur l’indice de la liberté économique en se classant cette année au 84e rang sur 165 pays, a révélé le rapport annuel sur la liberté économique dans le monde.

« Le gouvernement sud-africain a adopté des lois et des réglementations qui ont valu au pays l’un des taux de chômage les plus élevés au monde, avec 75% de jeunes âgées de 15 à 24 ans incapables de trouver un emploi », précise le rapport qui a été publié par le groupe de réflexion Free Market Foundation, en collaboration avec l’Institut Fraser du Canada.

Commentant ces chiffres, le directeur de la Free Market Foundation, Eustace Davie, a déclaré que la promotion de la liberté économique serait le moyen le plus rapide et efficace de résoudre le problème du chômage et de permettre aux jeunes sud-africains de trouver un emploi.

Citant l’exemple de la Bulgarie, Davie a fait savoir que le pays a amélioré son classement dans l’indice de la 103ème place à la 36ème entre 2000 et 2019, en maintenant les impôts bas, en réduisant l’inflation de 409,7% à 1,20% par an et en améliorant les conditions du commerce extérieur.

En revanche, a-t-il regretté, l’Afrique du Sud a décliné dans le classement en passant de la 58ème position en 2000 à la 84ème cette année.