CEDEAO : La Cedeao durcit les sanctions individuelles contre les militaires Maliens et Guinéens au pouvoir

Les Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), au cours du sommet tenu, dimanche à Accra au Ghana, ont décidé de durcir les sanctions contre les militaires au pouvoir au Mali et en Guinée.

A l’ouverture des travaux, le Président en exercice de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de la Cedeao, Nana Dankwa Addo Akufo-Addo, Président de la République du Ghana, a indiqué que cette session spéciale était consacrée à l’examen de la situation politique au Mali et en Guinée, suite aux coups d’État perpétrés dans ces deux pays.

Décision a donc été prise de sanctionner immédiatement «toutes les autorités de la transition qui sont concernées par les sanctions qui vont rentrer en application immédiatement», selon le Président.

Et d’ajouter qu’il y a une interdiction de voyages, des sanctions sur des avoirs financiers et cela va affecter également leurs familles via d’autres détails, jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel », fait noter le texte publié sur le site officiel de la CEDEAO.

La CEDEAO a souligné la nécessite du « respect du calendrier de transition » au Mali et en Guinée Conakry en ce qui concerne les élections prévues dans les deux pays, conformément aux décisions du Sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la Cedeao tenu le 16 septembre 2021″.

La situation du Mali et celle de la Guinée seront réexaminées à l’occasion du Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO le 12 décembre 2021, indique le communiqué.