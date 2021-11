Nigeria : l’insécurité alimentaire et les agitations sécessionnistes 

Le ministre de la défense, Salihi Magashi, a déploré lundi que l’insécurité alimentaire soit devenue une « nouvelle dimension de menace » pour la stabilité de la nation.

M. Magashi a également exprimé son inquiétude face à l’augmentation des agitations sécessionnistes dans le sud-est et le sud-ouest, l’insurrection dans le nord-est et le banditisme et les éleveurs armés/milices dans le nord-ouest et le centre-nord.

Il a toutefois assuré que le gouvernement fédéral était déterminé à endiguer ces menaces, puisqu’il a déjà recruté 17 000 personnes parmi les forces armées et qu’il est sur le point d’engager 10 000 policiers et officiers par an au cours des six prochaines années.