Niger: au moins 10 morts dans l’attaque d’un poste frontière avec le Burkina Faso

Au moins une dizaine de personnes ont été tuées et d’autres blessées lors de l’attaque par des terroristes d’un poste frontière entre le Niger et le Burkina Faso, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Niamey, ont affirmé jeudi des sources locales et des médias.

Les jihadistes sont venus à motos et ont attaqué les deux positions de la police et de la douane.

Un bilan provisoire fait état d’au moins sept morts dont deux douaniers, un policier, un gendarme et trois civils, des aides douaniers.

« C’est le poste de contrôle frontalier de Makalondi qui a été visé par une importante attaque d’hommes armés dans la nuit de mercredi à jeudi et il y a eu des morts et des blessés », a indiqué un élu local.

Selon une autre source locale « des douaniers et des civils figurent parmi les morts », précisant que les assaillants ont « incendié des véhicules et brûlé des locaux servant de bureaux ».

Le poste visé est situé à quelques kilomètres de Makalondi, dernière ville importante au Niger avant la frontière burkinabè.

Makalondi est une commune du département de Torodi situé dans le sud-ouest de la région de Tillabéri qui se trouve dans la zone dite des « trois frontières » entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali.