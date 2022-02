RDC : les élections législatives et présidentielles prévues en septembre et décembre 2023 (CENI)

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a rendu publique, jeudi, la feuille de route du processus électoral qui prévoit les élections législatives au mois de septembre 2023, et la présidentielle, en décembre de la même année.

Selon le président de la CENI, Dénis Kadima, cette feuille de route, qui n’est pas à confondre avec le calendrier électoral, reprend les grandes lignes des activités de la centrale électorale, de novembre 2021 à mars 2027.

Il ressort de ladite feuille de route, que les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs couvriront la période entre janvier 2022 et juillet 2023, tandis que la mise à jour de la cartographie opérationnelle ainsi que la préparation de l’avant-projet de la loi sur la répartition des sièges par circonscription, son adoption et sa promulgation sont prévues de Juin à juillet 2023.

Le président Dénis Kadima a, par ailleurs, évoqué des contraintes qui pourraient avoir une incidence sur cette feuille de route. Il s’agit, selon lui, des contraintes techniques, financières, politico-sécuritaires et d’ordre légal.

Cette rencontre a connu la participation des partenaires techniques et financiers de la CENI ainsi que des autorités politico-administratives de la RDC.

Concernant les quatorze provinces actuellement administrées par des intérimaires, le président de la CENI a fait savoir que les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs auront lieu le 6 avril 2022.

Il s’agit, en ce qui concerne le poste de gouverneur, des provinces du Bas-Uélé, Haut-Lomami, Kasaï Oriental, Kongo Central, Lomami, Mai-Ndombe, Tanganyika, Maniema, Mongala, Tshopo, Kasaï Central et l’Ituri.

Quant à la province du Kwango et la ville-province de Kinshasa, la CENI ne va organiser que l’élection des vice-gouverneurs dont le poste est vacant.

Déjà, dès le 13 février en cours, l’enregistrement des candidatures va débuter dans toutes ces provinces, pour se clôturer le 23 du même mois, avant la publication des listes provisoires prévue le 3 mars, et celle des listes définitives le 22 mars 2022.

La campagne électorale est, quant à elle, prévue du 3 au 5 avril 2022, a précisé le président de la CENI.