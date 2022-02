Israël : le Président adresse ses condoléances au Roi du Maroc pour la mort du petit Rayan

« Au nom du peuple israélien, j’ai présenté à sa Majesté, le Roi Mohammed VI nos plus sincères condoléances pour la mort tragique du petit Rayan », a déclaré dimanche Isaac Herzog, selon un communiqué de son bureau. Un drame humain amplifié par les réseaux sociaux qui a suscité une avalanche d’émotions dans le monde entier.

« Avec le reste du monde, nous avons été très touchés par l’opération de sauvetage et avons prié pour son retour en toute sécurité. Nos cœurs se sont brisés hier soir. »

De même, le premier ministre israélien Naftali Bennett, touché par le décès de l’enfant Rayan Aourram, âgé de 5 ans, tombé accidentellement dans un puits sec à Chefchaouen, près de sa maison, dans le nord du royaume, a présenté ses condoléances à la famille de l’enfant, au peuple marocain, ainsi qu’au roi Mohammed VI.

L’enfant de 5 ans, qui a été extrait dans la soirée de samedi et pris en charge immédiatement, était tombé mardi dans un puits asséché de 32 mètres de profondeur.

L’opération de sauvetage était lente et périlleuse compte tenu de la nature du sol à forer et du risque d’éboulement.

Les secouristes se sont efforcés, pendant cinq jours, de faire parvenir de l’oxygène et de l’eau à travers des tubes et des bouteilles descendus jusqu’à Rayan.

« En mon nom et au nom du gouvernement du peuple d’Israël, j’adresse nos sincères condoléances à la famille de Rayan, au peuple marocain et à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Puissiez-vous ne plus connaître de chagrin », a écrit Naftali Bennett.

L’armée israélienne a également présenté ses condoléances à la famille et au peuple marocain.

Dans plusieurs synagogues, des rabbins ont prié et prient pour l’âme du petit ange Rayan.