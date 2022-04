Côte d’Ivoire : Visite du président togolais Faure Essozimna Gnassingbé

Le Président de la République, Alassane Ouattara et son homologue togolais Faure Essozimna Gnassingbé, ont réaffirmé, jeudi à Abidjan, leur engagement à œuvrer au renforcement de la paix et de la sécurité dans la sous-région ouest-africaine, à travers des solutions sous-régionales de lutte contre le terrorisme.

« Aujourd’hui, nous ne pouvons pas rester indifférents aux problèmes de la sous-région, notamment le terrorisme qui ne peut plus être vu comme un problème du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Mais un problème sous-régional, de la CEDEAO. Les problèmes étant sous-régionaux, je crois que les solutions aussi doivent être sous-régionales », a indiqué Faure Gnassingbé, à sa sortie d’audience.

Pour le Président togolais, les Chefs d’Etat de la sous-région doivent tout faire pour éviter l’impasse d’un côté comme de l’autre et sortir des sentiers battus afin de « réagir avec beaucoup plus d’audace, beaucoup plus de solidarité » aux situations de transition politique et de terrorisme que traversent certains pays de la sous-région.