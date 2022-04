Afrique du Sud : des contrats irréguliers dans le cadre de Covid-19

Plus de la moitié des contrats attribués par le gouvernement sud-africain dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 étaient irréguliers, a révélé l’Unité spéciale d’enquête (SIU).

Sur un total de 5.467 contrats d’une valeur totale de 14,3 milliards de Rands (plus de 900 millions de dollars), 4.549 ont été finalisés, dont 2.803 se sont avérés irréguliers, soit un taux de 62 %, a indiqué la SIU dans un rapport.

Le Président Cyril Ramaphosa, qui a autorisé la publication de ce document, a affirmé dans un communiqué qu' »il était inacceptable que tant de contrats visant à sauver des vies et à protéger les moyens de subsistance soient irréguliers, illégaux ou frauduleux ».

Il a ajouté que « la soumission du rapport final est une étape importante dans notre lutte contre la corruption dans les secteurs public et privé et la mauvaise administration », notant que l’enquête démontre la détermination du gouvernement à éradiquer la corruption et à tenir ses auteurs pour responsables.