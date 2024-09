Niger : 273 morts et plus de 700 000 sinistrés suite aux pluies diluviennes

Le dernier bilan de la Direction Générale de la Protection Civile indique que les pluies diluviennes qui ont frappé le Niger depuis juin ont causé la mort de 273 personnes, dont 121 par noyade et 152 suite à l’effondrement de leurs maisons. En outre, 278 personnes ont été blessées.

A la date du 4 septembre, les inondations ont également entraîné la sinistralité de 710 767 personnes réparties dans 94 783 foyers et l’effondrement de 73 582 maisons. Les régions les plus touchées sont Tahoua et Maradi, avec respectivement 87 et 86 décès, tandis que la commune de Zinder a enregistré 46 morts. Sur les 266 communes que compte le Niger, 201 ont été affectées par cette catastrophe naturelle.