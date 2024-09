Tunisie : Trois candidats définitivement validés pour la Présidentielle 

L’instance électorale tunisienne a annoncé lundi que seuls trois candidats avaient été définitivement approuvés pour l’élection présidentielle prévue le 06 octobre prochain, rejetant ainsi les décisions du tribunal administratif qui avaient rétabli trois autres candidats.

Farouk Bouaskar, président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (Isie), a déclaré lors d’une conférence de presse que « le président Kais Saïed, Ayachi Zemmal (du Mouvement Azimoun – opposition) et Zouhair Maghzaoui (du Mouvement Populaire – pro-Saïed), dont les candidatures avaient été validées le 10 août, sont les seuls candidats désormais confirmés pour le scrutin présidentiel ».

Bouaskar a ajouté que « le tribunal administratif n’a pas informé l’autorité des verdicts récents, » comme rapporté par la télévision officielle tunisienne. Cette remarque concerne les décisions du tribunal acceptant les recours de trois candidats dont les dossiers avaient été précédemment rejetés par la Commission électorale pour insuffisance de pièces.

Les candidats concernés sont Abdellatif Mekki, secrétaire général du Parti du Travail et de la Réalisation (opposition), Mondher Zenaidi, ancien ministre sous le président Zine El-Abidine Ben Ali (opposition), et Imed Daimi, ancien directeur de cabinet de l’ex-président Moncef Marzouki (opposition).

Aucune réaction n’avait été émise par les autorités judiciaires ou les parties concernées concernant l’annonce de Bouaskar. Plus tôt dans la journée, Mahdi Abdel-Jawad, membre de la campagne de Zemmal, a déclaré à la radio locale Mosaïque que son candidat avait été arrêté pour falsification de parrainages pour les élections.

En août dernier, Human Rights Watch a appelé le gouvernement tunisien à cesser de l’accuser d' »ingérence politique » dans la prochaine élection présidentielle. Le président Kaïs Saïed a affirmé à plusieurs reprises que le système judiciaire tunisien était indépendant et qu’il n’intervenait pas dans son fonctionnement, tandis que l’opposition l’accuse d’instrumentaliser le pouvoir judiciaire pour poursuivre ses opposants politiques et ses rivaux potentiels à l’élection présidentielle.

Bassam Khawaja, directeur adjoint du département Moyen-Orient et Afrique du Nord de HRW, a déclaré : «Après avoir emprisonné des dizaines d’opposants et d’activistes de premier plan, les autorités tunisiennes ont éliminé presque tous les concurrents sérieux de la course présidentielle, réduisant le vote à une simple formalité».

Le Front du Salut National, la plus grande coalition d’opposition, a annoncé en avril qu’il boycotterait le scrutin, évoquant un « manque de conditions de concurrence », tandis que les autorités affirment que les élections respectaient les critères d’intégrité, de transparence et d’équité.

L’opposition a boycotté toutes les échéances liées aux mesures exceptionnelles instaurées par Saïed le 25 juillet 2021, lesquelles comprenaient la dissolution du pouvoir judiciaire et de la Chambre des Représentants, l’adoption de lois par décret présidentiel, l’approbation d’une nouvelle constitution par référendum, et la tenue d’élections législatives anticipées.

Ces mesures sont perçues par certains Tunisiens comme un « coup d’État contre la constitution de 2014 issue de la révolution » et une consolidation d’un pouvoir individuel absolu.