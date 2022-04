Gabon : mise en examen de la compagnie Perenco pour pollution

La compagnie pétrolière franco-britannique, Perenco, a été inculpée et mise en examen par le Tribunal de Port Gentil pour pollution à grande échelle à Etimboué, le département le plus riche en pétrole et en gaz au Gabon, situé dans la province de l’Ogooué-Maritime.

Pour l’avocat du Réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon (ROLBG), l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Port-Gentil apparaît comme « une première victoire » censée consacrer la résolution de la société civile à lutter contre les effets désastreux de la pollution dont est responsable la société Perenco Gabon, rapporte le site d’informations « Gabonreview ».

Cette reconnaissance est symbolique pour la société civile, car elle intervient au moment où les activités de pollution de Perenco Gabon sont de plus en plus importantes, malgré les procédures engagées contre elle, ajoute la même source.