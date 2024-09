Chine : Xi Jinping annonce 50 milliards de dollars pour l’Afrique lors du sommet de Pékin

Le président chinois Xi Jinping a annoncé jeudi un investissement de plus de 50 milliards de dollars sur trois ans en faveur des pays africains, à l’occasion d’un sommet réunissant une cinquantaine de dirigeants africains à Pékin. Ce financement vise à renforcer la coopération entre la Chine, la deuxième économie mondiale, et le continent africain, notamment dans les domaines des infrastructures et du commerce.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué cette initiative en affirmant lors d’une conférence de presse à Pékin que ce soutien représenterait une « grande aubaine » pour l’Afrique. Le sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique, le plus grand rendez-vous diplomatique organisé à Pékin depuis le début de la pandémie de Covid-19, se déroule de mercredi à vendredi avec plus de 50 dirigeants africains présents, selon les médias d’État chinois.

Xi Jinping a déclaré que les relations entre la Chine et l’Afrique connaissent actuellement leur « meilleure période de leur histoire ». Il a précisé que la Chine est prête à approfondir sa coopération avec les pays africains dans divers secteurs, y compris l’industrie, l’agriculture, les infrastructures, le commerce et les investissements.

Pour les trois prochaines années, la Chine prévoit de fournir un soutien financier de 50,7 milliards de dollars, dont la moitié sous forme de crédits. Xi Jinping a également promis de contribuer à « créer au moins un million d’emplois en Afrique ». En outre, Pékin s’engage à fournir 141 millions de dollars en subventions militaires et à former 6 000 militaires et 1 000 policiers et autres agents des forces de l’ordre africains.

Lors du sommet, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa conviction que la coopération entre la Chine et l’Afrique pourrait mener à une « révolution des énergies renouvelables ». Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a salué le « plein succès » du sommet lors d’une conférence de presse jeudi soir avec ses homologues du Sénégal, Yassine Fall, et de la République du Congo, Jean-Claude Gakosso.

La Chine, premier partenaire commercial de l’Afrique, a enregistré des échanges bilatéraux de 167,8 milliards de dollars au premier semestre 2024, selon les médias officiels chinois. Le pays a envoyé de nombreux ouvriers et ingénieurs en Afrique et a obtenu un accès privilégié à des ressources naturelles telles que le cuivre, l’or et le lithium. Les prêts accordés par les banques publiques chinoises ont financé de nombreuses infrastructures nécessaires à la croissance africaine, mais ont également contribué à augmenter l’endettement de certains pays.

L’année dernière, le montant des prêts chinois aux pays africains a cependant chuté de six fois par rapport aux niveaux atteints en 2016, lorsque les prêts approchaient les 30 milliards de dollars. Xi Jinping a récemment eu des entretiens en tête-à-tête avec une dizaine de dirigeants africains, promettant une coopération accrue dans divers projets.