Tchad : La société chinoise CAMCE va construire l’aéroport international de N’Djamena

La société chinoise CAMCE va s’occuper de la construction de l’aéroport international de N’Djamena, offrant ainsi au Tchad une infrastructure aéroportuaire moderne, a annoncé la présidence tchadienne mercredi dans un communiqué. L’accord a été signé à Beijing lors du 9e Forum sino-africain de coopération, qui s’est tenu du 4 au 6 septembre.

Le protocole d’accord a été signé par le ministre tchadien des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, et Wang Bo, Président du Conseil d’Administration de CAMCE.

En outre, six accords de coopération ont été conclus entre le Tchad et la Chine en présence du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, qui était en visite officielle à Pékin.

Ces accords portent sur divers projets, dont la réhabilitation et l’extension du réseau électrique de N’Djamena, une étude de faisabilité pour un projet d’alimentation en eau potable dans la ville et le pays, la construction de fermes agricoles modernes dans plusieurs localités, la réhabilitation des réseaux d’assainissement et de drainage des eaux pluviales à N’Djamena, ainsi que le renforcement des capacités de l’armée tchadienne.

La présidence tchadienne a souligné que ces six accords reflètent une coopération gagnant-gagnant entre le Tchad et la Chine, visant à atteindre des objectifs communs de développement et de sécurité.

Le président Mahamat Idriss Déby Itno est arrivé en Chine le 2 septembre pour participer au Forum sino-africain. Lors de sa visite, il a rencontré son homologue chinois Xi Jinping, et les deux dirigeants ont annoncé l’élévation de leurs relations bilatérales au niveau de « partenariat stratégique ».