Madagascar : 54 millions de dollars pour faire face à la malnutrition

Une somme totale de 54 millions de dollars a été mobilisée pour faire face à la malnutrition dans le Grand Sud de Madagascar, a indiqué le Premier ministre, Christian Ntsay.

«Nous devons penser au long-terme pour promouvoir le développement dans le Sud de Madagascar», a déclaré le Premier ministre lors d’une réunion spéciale entre des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers sur la situation de plus en plus alarmante dans le sud du pays.

Le Grand Sud, englobant les régions Anosy, Androy et Atsimo Andrefana, connait un manque chronique d’eau, marqué ces dernières années par des épisodes climatiques sévères impactant les revenus des populations qui reposent essentiellement sur les activités agricoles.