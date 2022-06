Burkina Faso : une centaine de terroristes neutralisés (Armée)

Les forces de défense et de sécurité burkinabè ont neutralisé ces deux dernières semaines plus de 100 terroristes dont deux « influents chefs » depuis le 19 mai, dans plusieurs localités du Burkina Faso, a annoncé vendredi, lors d’un point de presse, le Lieutenant-Colonel Yves Dedier Bamouni, commandant du théâtre des opérations.

Depuis le 19 mai, dans la région du centre-nord l’armée a neutralisé une vingtaine de « terroristes » dans des actions offensives, alors que dans le nord, des bases terroristes ont été détruites et une cinquantaine de « terroristes » neutralisés, a annoncé Bamouni.

Depuis le 28 mai, une opération combinée, a permis la neutralisation de 39 « terroristes », a-t-il ajouté.

Des opérations de ciblage ont été menées et abouti à la neutralisation de deux chefs terroristes, Tidjiane Djibril Dicko et Sangaré Dembo.

Selon Bamouni ces différentes opérations ont permis de libérer certains villages, sans pour autant donner le nombre de villages.

Depuis 2015, plusieurs localités du Burkina Faso sont en proie à des attaques terroristes ayant fait plus de 2000 morts civils et militaires et plus de 1,8 million de déplacés internes, selon les autorités.

Le lieutenant-colonel Yve Didier Bamouni, commandant des opérations du théâtre national a fait vendredi, le point des opérations anti-terroristes sur le territoire burkinabè, lors d’une conférence de presse, se réjouissant de la montée en force de l’armée contre les groupes armés.

Les FDS ont poursuivi leur offensive contre les groupes armées terroristes sur plusieurs parties du territoire national, a déclaré vendredi le lieutenant-colonel Yve Didier Bamouni, lors d’une conférence de presse.

Tidiane Djibrilou Dicko a été éliminé lors des frappes aériennes dans les environ Tongmaél le 26 mai dernier. Et Sangaré Dingo, deuxième personnalité importante du groupe terroriste a été tué le 28 mai dernier dans la région de la Boucle de Mouhoun.

Le commandant des opérations du théâtre national a ajouté que plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés, des bases détruites et du matériel récupéré.

Il a poursuivi que ce sont les alertes et les signalements des populations et les services de renseignements qui ont permis la neutralisation de ces individus.

Le commandant a invité par ailleurs les populations à multiplier la collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) pour venir à bout du terrorisme.

Le Commandement des opérations du théâtre des opérations national (COTN) a été créé le vendredi 4 février 2022 par un décret signé du président du Faso le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, dans le but de lutter efficacement contre le phénomène du terrorisme, en cours depuis 2016 au Burkina Faso.