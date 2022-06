RDC : Création d’une Zone économique spéciale dans l’Est

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prôné vendredi la création d’une Zone économique spéciale dans l’Est de la RDC, lors de la 56ème réunion du conseil des ministres qu’il a présidée par visioconférence, a rapporte l’agence congolaise de presse ACP.

Le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya, a affirmé dans le compte rendu dudit conseil des ministres que partant de l’exemple de la Zone économique spéciale de Maluku, dans la capitale Kinshasa, le Président de la République a estimé que des études de faisabilité doivent être entreprises pour la réalisation d’une deuxième Zone économique spéciale dans la partie orientale du territoire national, ajoute la même source.

Selon le président, celle-ci aura la particularité de promouvoir la culture de la paix grâce à l’émergence d’un réseau intégré de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes industries actives dans les secteurs aussi variés tels que l’agroalimentaire, l’énergie, le tourisme et les nouvelles technologies.