Côte d’Ivoire : Jean-Claude Brou nouveau Gouverneur de la BCEAO

Précédemment Président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), depuis le 31 juillet 2018, l’Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou, 69 ans, a été désigné, samedi à Accra, au Ghana, Gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

L’annonce a été faite par le Président Alassane Ouattara qui a précisé que M. Brou prendra fonction à la BCEAO à compter du 4 juillet, dès qu’il aura achevé sa mission à la CEDEAO, rapporte l’Agence ivoirienne de presse.

Le successeur de Tiémoko Meyliet Koné, nommé vice-président de la Côte d’Ivoire le 19 avril, a été désigné par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui étaient réunis dans la capitale ghanéenne à la faveur d’une session de l’Union, précédée d’un sommet extraordinaire de la CEDEAO portant notamment sur la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Alassane Ouattara a félicité son compatriote Jean-Claude Brou.

« J’adresse mes chaleureuses félicitations à notre compatriote Jean-Claude Kassi Brou, Président de la Commission de la CEDEAO, désigné futur Gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au cours de notre Sommet », s’est réjoui le Président ivoirien.

M. Brou succède à Tiémoko Koné Meyliet qui est nommé Vice-président de la République de Côte d’Ivoire.