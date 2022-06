Burkina Faso : Six personnes tuées à Alga et à Boulounga

Au moins six personnes ont été tuées et de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés samedi et dimanche dans les villages de Alga et de Boulounga, dans la commune de Bourzanga, selon des autorités locales.

« Les assaillants ont pillé le site d’orpaillage de Alga, emporté des motos et des vivres et incendié les boutiques à leur arrivée samedi vers 18 heures sur le site. Malheureusement, quatre personnes ont été tuées. Ce matin 12 juin vers 6 heures, ils sont revenus et deux personnes ont été tuées à Boulounga », indique la même source.

Les populations ont recommencé à se déplacer vers des centres plus sécurisés comme le chef lieu de la province qui est Kongoussi.

En mi-mai 2022, des personnes armées avaient lancé un ultimatum aux deux villages de quitter les lieux sous peine de représailles.

Par ailleurs, le gouvernement burkinabè est toujours en train de dresser le bilan de la « complexe » attaque terroriste de la nuit de samedi à dimanche contre des populations civiles dans la commune de Seytenga, à une quarantaine de km de Dori (Nord), près de la frontière avec le Niger, indique un communiqué.

Pour rappel, le jeudi, onze gendarmes ont été tués dans la même commune, dans une attaque terroriste.