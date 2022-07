Mali: 3 soldats et 3 terroristes tués dans des attaques dans le centre et l’ouest du pays (armée)

L’armée malienne a annoncé jeudi soir la mort de trois soldats et de trois terroristes, au cours d’une série d’attaques perpétrées dans le centre et l’ouest du pays.

Les attaques sont attribuées à la Katiba Macina, affiliée au groupe terroriste Al-Qaïda, selon un communiqué de l’armée.

A Douentza au centre du pays, une attaque au véhicule piégé suivie de tirs dirigés contre un poste militaire vers 6H30 (locales et GMT), a fait un mort et 13 blessés parmi les soldats, et trois morts parmi les assaillants, a indiqué l’armée dans ce communiqué.

A Kolokani, à 120 km au nord de Bamako, « aux environs de 05h30, des attaques complexes et simultanées ont visé le détachement de la Force antiterroriste et la Brigade territoriale de la gendarmerie », faisant deux morts et trois blessés parmi les soldats.

D’autres attaques ont été enregistrées dans les localités de Koro, Ségou, Bapho et Mopti, sans faire de victimes, selon la même source.

Jeudi, l’armée du Mali avait annoncé que les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé au moins une cinquantaine de terroristes, à l’issue de plusieurs opérations militaires menées à travers le pays, entre le 24 juin et le 18 juillet.

Par ailleurs, des tirs et des explosions ont été entendus vendredi à l’aube à Kati, ville-garnison dans la proche banlieue de Bamako, lieu de résidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta.