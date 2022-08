Afrique du Sud: Taux de chômage  augmente (officiel)

Le chômage qui a atteint des taux record en Afrique du Sud durant les derniers trimestres, devrait continuer à augmenter dans le sillage d’une conjoncture économique mondiale défavorable marquée par la hausse des prix, a indiqué le Congrès des syndicats sud-africains (Cosatu).

« Il existe un réel danger que le chômage augmente davantage au cours du prochain trimestre alors que la guerre en Ukraine bat son plein et que les prix mondiaux du pétrole et du carburant montent en flèche », a déclaré Cosatu, le plus grand syndicat dans le pays.

L’Agence sud-africaine des statistiques « Stats SA » avait révélé que le taux de chômage officiel a augmenté de 0,4 point de pourcentage, passant de 34,9% au 3ème trimestre 2021 à 35,3% au 4ème trimestre, soit le taux le plus élevé depuis le début de l’enquête trimestrielle sur les forces de travail (QLFS) en 2008″.

« C’est très alarmant car cela signifie que très prochainement, environ 50% des personnes en âge de travailler seront officiellement au chômage dans le pays », a mis en garde le syndicat.