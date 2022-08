Sénégal: Compétitivité économique du département de Mbour (ouest)

Le ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries, Moustapha Diop, a déclaré que l’agropole ouest, dont les travaux ont été lancés jeudi à Ballabougou, près de Nguéniène, renforcera la vocation de pôle de compétitivité économique du département de Mbour (ouest).

« L’agropole ouest vient renforcer la compétitivité économique du département de Mbour, particulièrement la vocation de pôle de la zone économique spéciale de Sandiara’’, a souligné M. Diop cité par les médias locaux.

« Elle s’insère dans un écosystème en pleine construction intégrant le lycée technique de Sandiara, la zone économique spéciale de la même commune et des périmètres de développement agropastoral, pour faire de cet espace le futur centre d’approvisionnement du pays en légumes, fruits, viande et lait’’, a-t-il expliqué, précisant que l’ambition des pouvoirs publics est de faire de cette agropole un modèle de développement territorial capable de contribuer à l’atteinte de la souveraineté alimentaire et à la création massif d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes.

Cette agropole « est une traduction concrète de l’esprit de la réforme de l’Acte 3 de la décentralisation, dont la finalité est d’organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable ».

D’un coût de 54 milliards de francs CFA , l’agropole ouest qui sera construite sur une superficie de 1.160 hectares, fait partie du volet agricole du Plan Sénégal émergent.