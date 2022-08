FAO Somalie : Besoin urgent de 131,4 millions de dollars

Depuis janvier 2021, plus de 900.000 personnes en Somalie ont été contraintes à quitter leur domicile à la recherche d’une aide humanitaire, en raison de l’insécurité alimentaire aiguë, a averti l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

A cause de la sécheresse et du manque de moyens de subsistance, les habitants de huit régions du pays pourraient souffrir de la famine d’ici septembre.

“Nous ne pouvons pas attendre que la famine soit déclarée, a martelé Rein Paulsen, directeur du Bureau des urgences et de la résilience de la FAO, appelant à une action immédiate pour préserver les moyens de subsistance et sauver les vies.

Plus de trois millions de têtes de bétail sont mortes jusqu’à présent et la production agricole a considérablement chuté en raison de faibles précipitations et de conditions de sécheresse intense.

La perte du bétail, la hausse des prix des principaux produits de base et l’incapacité de l’aide humanitaire à atteindre les plus vulnérables, ont forcé de nombreuses personnes vivant principalement dans les zones rurales à se déplacer vers des camps de déplacés.

Afin d’apporter un soutien immédiat à 882.000 personnes dans 55 districts, la FAO Somalie a un besoin urgent de 131,4 millions de dollars. Mais les efforts de prévention de la famine dans ce pays ne sont financés qu’à 46 %, tandis que le Plan de réponse humanitaire 2022 n’est financé qu’à 43 %, jusqu’au 4 août.