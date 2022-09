Zambie : Accord avec le FMI sur un crédit de 1,4 milliard de dollars 

Le ministère zambien des Finances a annoncé avoir conclu un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) sur une facilité de crédit prolongée de 1,4 milliard de dollars sur trois ans.

Cet accord fournira à la Zambie « l’espace budgétaire dont elle a besoin et contribuera à consolider notre programme économique national qui repose sur quatre piliers, à savoir la transformation économique et la création d’emplois, le développement humain et social, la durabilité environnementale et la bonne gouvernance », a souligné le ministre des Finances Situmbeko Musokotwane dans un communiqué.

Il a ajouté que « la conclusion d’un accord avec le FMI au niveau du personnel était l’un des objectifs immédiats du gouvernement », notant que ce montant s’ajouterait à l’allocation du droit de tirages spéciaux (DTS) de 1,3 milliard de dollars reçue en août de l’année dernière.