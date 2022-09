Nigeria : La production de Thor Explorations dépasse ses prévisions 

La compagnie minière Thor Explorations, active à la mine Segilola, a fait passer sa prévision de production minimale d’or à 90.000 onces pour l’exercice 2022, contre un objectif de 80.000 onces en début d’année.

C’est l’une des informations contenues dans son bilan opérationnel et financier des six premiers mois de l’année, publié le mardi.

Il faut souligner que c’est la deuxième fois que la société revoit à la hausse ses prévisions cette année. En juillet, elle avait en effet déjà porté l’objectif minimal à 85.000 onces. Cependant, la limite supérieure de la fourchette de prévision reste à 100.000 onces.

Au niveau du bilan financier, Thor Explorations a vendu 38.830 onces au premier semestre, sur une production de plus de 45.000 onces, générant un chiffre d’affaires de 66,22 millions de dollars. Le bénéfice net s’est établi à 6,16 millions de dollars sur la période.

Thor Explorations Ltd est une société d’exploration minière basée au Canada. La Société est engagée dans l’acquisition et l’exploration et le développement de propriétés minières en Afrique de l’Ouest.

Son projet aurifère Segilola est situé dans l’État d’Osun au Nigéria, à environ 120 kilomètres (km) au nord-est de Lagos.