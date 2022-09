Mali : Mise en garde la CEDEAO au sujet des 46 soldats ivoiriens détenus 

Les autorités de la Transition au Mali ont mis en garde jeudi la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) concernant l’affaire des 46 soldats ivoiriens encore détenus à Bamako depuis le 10 juillet, soulignant qu’elle est une affaire « purement judiciaire et bilatérale ».

Le gouvernement malien dit à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), vers laquelle s’est tournée la Côte d’Ivoire, que l’affaire « est purement judiciaire et bilatérale, et il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire (à) leur responsabilité vis-à-vis du Mali », déclare le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, dans un communiqué lu jeudi soir à la télévision d’Etat.

La médiation engagée par le Togo est « l’unique cadre de règlement du dossier » et le Mali « n’est nullement concerné par cette procédure devant l’instance communautaire », précise-t-il en accusant le gouvernement ivoirien d’être animé par une « volonté d’adversité » (d’hostilité) et « d’avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique ».

Les relations entre le Mali et la Côte d’Ivoire se sont dégradées depuis que des colonels ont pris par la force en août 2020 la tête de ce pays confronté depuis 2012 à des attaques terroristes et plongé dans une profonde crise sécuritaire et politique.