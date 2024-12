Burkina Faso : Plus de 100 terroristes éliminés lors d’opérations dans la Boucle du Mouhoun

Plus d’une centaine de terroristes ont été « neutralisés » lors d’opérations antiterroristes menées les 10 et 11 décembre par les Forces de défense et de sécurité du Burkina Faso dans la région de la Boucle du Mouhoun, au nord-ouest du pays, rapporte l’Agence d’information du Burkina (AIB).

Selon l’AIB, l’armée burkinabè a neutralisé un total de 102 terroristes lors de ces opérations, notamment à Bomborokuy.

La Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) a diffusé des images montrant un important lot de matériel roulant et d’équipements militaires détruits ou saisis par l’armée burkinabè.

Depuis le 1er décembre 2024, les forces armées burkinabè ont renforcé leurs opérations contre les groupes terroristes à l’échelle nationale, selon la même source.

Depuis 2015, l’insécurité persistante dans le pays a entraîné de nombreuses pertes humaines et provoqué le déplacement de milliers de personnes.