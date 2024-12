Afrique : Emmanuel Macron en visite à Djibouti et en Ethiopie 

Le président français Emmanuel Macron se déplacera ce vendredi à Djibouti, où il partagera un repas de Noël avec les militaires français stationnés sur cette base stratégique. Le lendemain, il se rendra en Ethiopie, selon une annonce faite mardi par l’Elysée.

Cette année, pour le traditionnel réveillon de Noël, Emmanuel Macron a choisi Djibouti afin de témoigner la reconnaissance de la nation envers les soldats français déployés à l’étranger, précise la présidence.

Le président français s’entretiendra sur place avec son homologue djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh, afin d’évoquer plusieurs sujets d’importance, notamment la situation en mer Rouge et dans la Corne de l’Afrique.

Ils aborderont ainsi les défis en Somalie, en proie à des conflits et aux attaques des islamistes radicaux shebab, ainsi que la situation au Soudan, dévasté par plus d’un an et demi de guerre civile. Les deux dirigeants discuteront également du partenariat de défense renforcé signé en juillet dernier entre leurs deux pays.

La base française de Djibouti, qui héberge 1 500 militaires, représente le plus grand contingent français à l’étranger. Elle reste la seule à ne pas être concernée par la réduction des effectifs prévue sur le continent africain, après les échecs rencontrés par la France dans le Sahel ces dernières années.