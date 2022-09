Afrique : Julaya fintech s’installe en Afrique de l’Ouest

Julaya fintech basée en Côte d’Ivoire, au Sénégal et en France a annoncé une nouvelle levée de 5 millions de dollars US avec un tour de table mené par le fonds de capital-risque européen Speedinvest.

Julaya est un compte 100% en ligne qui permet aux entreprises d’effectuer toutes leurs transactions financières : mobile money, virements bancaires…

Dans un communiqué, Julaya fintech indique qu’avec ce financement, il va accélérer son développement en Afrique de l’Ouest pour accompagner sa forte croissance.

Avec la plateforme Julaya, les entreprises africaines peuvent effectuer des paiements de masse vers les comptes mobile money et mobile banking, faire leurs dépenses professionnelles avec une carte prépayée, et importer leurs transactions dans leurs systèmes comptables, ajoute la même source, précisant que cette plateforme permet aux entreprises d’améliorer leur efficacité opérationnelle en digitalisant les paiements vers leurs salariés et leurs fournisseurs non bancarisés.