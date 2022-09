Somalie : Washington annonce avoir éliminé 27 miliciens Al Shebab 

L’armée américaine a annoncé mercredi avoir tué 27 terroristes du groupe islamiste Al Shabab dans une frappe aérienne menée en soutien à une importante opération des soldats des forces régulières somaliennes dans le centre du pays.

La frappe a été menée dimanche près de Buloburde, à environ 200 km au nord de la capitale Mogadiscio, alors que des Shebab affiliés à Al-Qaïda étaient en train d’attaquer des soldats somaliens, a indiqué le commandement militaire américain en Afrique (Africom) dans un communiqué.

« Selon l’évaluation initiale du commandement, la frappe a tué 27 terroristes shebab et aucun civil n’a été blessé ou tué », indique le communiqué.

L’armée américaine a précisé avoir mené ce jour-là plusieurs frappes en réponse à une demande de l’armée somalienne et de la Mission de transition en Somalie (Atmis, ex-Amisom), la force de maintien de la paix de l’Union africaine, engagées dans leur plus vaste offensive conjointe depuis cinq ans contre les islamistes radicaux.

« Les frappes défensives ont permis aux forces de l’armée nationale somalienne et de la mission de transition en Somalie de reprendre l’initiative et de poursuivre leur opération destinée à empêcher les opérations des shebab dans la région du Hiiraan », souligne le communiqué.

Hiiraan est une région enclavée, au centre de la Somalie, limitrophe des provinces somalies de Galguduud au nord et à l’est, de Shabeellaha Dhexe et Shabeellaha Hoose au sud, et des provinces éthiopiennes somalies de Shabelle et Afder.