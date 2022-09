Burkina Faso : L’Assassinat d’un leader étudiant 

Le tribunal de grande instance de Ouagadougou, a condamné dans la nuit de mercredi à jeudi, à des peines allant de 10 à 30 ans de prison trois accusés, dont le général Gilbert Diendéré, dans le procès de l’assassinat en 1990 du leader syndical Boukary Dabo.

Leader de l’Association nationale des étudiants burkinabè dans les années 1990, à la pointe des manifestations contre le président d’alors, Blaise Compaoré, Boukary Dabo, étudiant en 7ème année de médecine, avait été enlevé le 19 mai 1990 par des hommes armés.

Il avait ensuite été conduit dans les locaux du Conseil de l’Entente, premier camp de l’ex-régiment de sécurité présidentielle, où il a été torturé à mort, puis inhumé à Pô, à 150 km de la capitale.

Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a reconnu le général Gilbert Diendéré « coupable des faits de complicité d’arrestation illégale et séquestration aggravée » et condamné « à 20 ans ferme et une amende d’un million de francs CFA » (1.500 euros).

Le parquet avait réclamé sept ans ferme contre les trois accusés.

D’autres charges comme « complicité de coup et blessures ayant entraîné la mort » et « recel de cadavre » ont été abandonnées pour « prescription ».

Gilbert Diendéré a déjà été condamné cette année à perpétuité pour son rôle dans l’assassinat de l’ex-président Thomas Sankara et de douze de ses compagnons, en 1987, dans un putsch qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré.