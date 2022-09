Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara appelle à la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a saisi la tribune des Nations Unies lors de la 77ème Session, le mercredi, pour appeler à nouveau à la libération sans délai des 46 soldats ivoiriens « injustement arrêtés » par les autorités maliennes.

« Ces soldats sont détenus depuis le 10 juillet 2022. Déployés au Mali en qualité de 8e détachement de l’Élément de soutien national au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), ils ont été interpelés et mis aux arrêts au motif qu’ils étaient des mercenaires ».

La Côte d’Ivoire a réagi officiellement, le 12 juillet dernier, à travers un communiqué du Conseil National de Sécurité pour, d’une part, indiquer que les 49 soldats étaient bel et bien des militaires ivoiriens en mission officielle et légale au Mali et, d’autre part, exiger leur libération sans délai.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a affirmé catégoriquement que les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet, ne sont pas des mercenaires.

Le Chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, avait saisi la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), pour une réunion extraordinaire, en vue d’aboutir à la libération des 46 soldats ivoiriens arrêtés au Mali.

Pour rappel, trois femmes parmi les 49 militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022 au Mali ont été officiellement libérées et remises aux autorités ivoiriennes.