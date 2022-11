L’ONU : Appel à l’aide pour les victimes des inondations au Nigeria

Les Nations unies (ONU) ont appelé jeudi la communauté internationale à soutenir le Nigeria qui fait face à des inondations sans précédent dont plus de trois millions de personnes sont touchées.

Le porte-parole de l’ONU, M. Stéphane Dujarric, a déclaré à New York que le coordinateur humanitaire au Nigeria, M. Matthias Schmale avait lancé un appel à l’aide.

« Plus de 100 000 hectares de terres ont été inondés, endommageant les cultures vivrières de base telles que le manioc, le riz et le plantain.

Cela aggravera la crise alimentaire et nutritionnelle déjà alarmante à travers le Nigeria.

« Alors que les eaux de crue se retirent lentement, la priorité est d’aider les gens à retrouver ce qui reste de leurs maisons et à retrouver les biens et les moyens de subsistance perdus ».

« Nous travaillons avec le gouvernement, faisant de notre mieux pour fournir de l’aide, mais des fonds supplémentaires sont nécessaires ».

De même, Dujarric a déclaré que le Niger était également confronté à de graves inondations, où de fortes pluies continuent de faire des victimes et de faire des ravages sur les habitations et les infrastructures.

« Nos collègues humanitaires nous disent que plus de 330 000 hommes, femmes et enfants sont désormais touchés par les inondations dans les huit régions du pays.

« Depuis le début de la pluie en juillet, 195 personnes sont mortes et plus de 200 personnes ont été blessées. Plus de 36 000 maisons se sont effondrées », a-t-il déclaré.

Selon lui, les régions méridionales de Zinder et Maradi ont été particulièrement touchées, avec des quartiers entiers submergés.

Il a déclaré que le secteur agricole dans tout le pays était également touché.

« Le Plan de réponse humanitaire 2022 pour le Niger est à la recherche de 552 millions de dollars ; il n’est financé qu’à 42% », a-t-il déclaré.

Le bilan de M. Mustapha Ahmed, directeur général de l’Agence nationale de gestion des urgences (NEMA), fait état d’au moins 300 morts, 500 blessés et 100 000 autres déplacés en 2022.

NEMA a également déclaré que des maisons et des terres agricoles étaient submergées à Lagos, Yobe, Borno, Taraba, Adamawa, Edo, Delta, Kogi, Niger, Plateau, Benue, Ebonyi, Anambra, Bauchi, Gombe, Kano, Jigawa, Zamfara, Kebbi, Sokoto, Imo , les États d’Abia et le Territoire de la capitale fédérale. (NAN)