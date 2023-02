Mali : Visite de Sergueï Lavrov à Bamako

La visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à la tête d’une forte délégation, qui a bouclé mardi une visite de 48 heures à Bamako, a permis au Mali et à la Russie de renforcer, outre leurs liens économiques et commerciaux mais, aussi, les relations en matière de sécurité et de défense, selon l’agence presse malienne (AMAP).

Moscou et Bamako ont, surtout, convenu d’élargir la coopération à la prospection géologique, aux ressources minérales, à l’énergie, aux transports, aux infrastructures et à l’agriculture. Le partenaire russe prévoit, aussi, de livrer au Mali du blé, des engrais, des produits pétroliers et d’autres produits stratégiques.

Lors de la conférence de presse, le ministre malien des affaires étrangères Abdoulaye Diop a souligné le caractère historique de ce déplacement car «de mémoire de diplomate malien, c’est la première fois qu’un ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie est reçu au Mali».

Il a salué Sergueï Lavrov pour la qualité et l’excellence des relations qui unissent si heureusement la Fédération de Russie et la République du Mali.

M. Diop a indiqué que la visite de son homologue russe s’inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique enclenchée par le gouvernement qui est « d’élargir et diversifier les partenariats stratégiques du Mali en vue d’une réponse efficace et dans la sincérité aux défis auxquels le Mali est confronté».

«En faisant le choix de renforcer la coopération avec la Russie, le Mali veut aussi montrer et démontrer que nous n’allons pas continuer à nous justifier pour le choix de nos partenaires», a insisté Abdoulaye Diop pour qui, « cette décision est celle des Maliens, prise en toute responsabilité et le Mali veut travailler avec la Russie comme avec tous les partenaires qui inscrivent leurs actions dans le cadre des principes clés définis par la président de la Transition pour ce qui concerne l’action publique au Mali et les relations avec les partenaires».