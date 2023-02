Burkina Faso : 25 morts lors de deux attaques terroristes dans le nord et l’est (nouveau bilan)

Au moins 25 personnes, dont 22 civils et 3 policiers, ont été tuées dans une attaque armée dans le nord du Burkina Faso samedi, selon un communiqué du gouverneur de la région du Sahel.

« La commune de Bani dans la province du Séno (nord) a été la cible d’une violente attaque perpétrée par des groupes armés terroristes », a indiqué le gouverneur et lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho.

« Le bilan provisoire de cette attaque ignoble et barbare fait état de vingt-cinq personnes tuées dont vingt-deux civils et trois policiers, des blessés et des dégâts matériels », a-t-il précisé.

M. Sorgho a affirmé dans le communiqué que des actions pour sécuriser « la localité sont en cours » et invite la population à « plus de collaboration pour qu’ensemble nous puissions venir à bout de l’hydre terroriste ».

Dimanche, un habitant avait déclaré aux médias que les hommes armés « ont ciblé le commissariat de police, la mairie et une école ». « Des concessions (habitations) et une mosquée ont été touchées par les tirs des assaillants avant la riposte de forces de défense et de sécurité », avait ajouté la même source.

« Plusieurs individus armés ont été neutralisés dans la riposte et la traque qui a suivi », avait, de son côté, indiqué une source sécuritaire.

Samedi également dans la région de l’Est, six soldats ont été tués dans l’explosion d’une bombe artisanale, ont indiqué des sources sécuritaires.

Par ailleurs, des enquêtes ont été ouvertes après la mort présumée de pèlerins nigérians musulmans au Burkina Faso, dont le nombre est encore inconnu, a indiqué la ministre burkinabé des Affaires étrangères dans un communiqué publié lundi.

La ministre burkinabé Olivia Rouamba « a assuré que des enquêtes sont ouvertes pour élucider la situation », lors d’un échange avec l’ambassadrice du Nigéria au Burkina, Misitura Abdulraheem, selon communiqué, relayé par des médias.

Selon le président nigérian, Muhammadu Buhari, les pèlerins auraient été tués lorsque leur bus qui roulait en direction de Kaolack, au Sénégal, a été la cible d’une attaque d’individus armés au Burkina Faso.