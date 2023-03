Burkina Faso : Six  projets de 184 millions de dollars financés par la BAD

La Banque africaine de développement (BAD) a signé lundi dix conventions de financement de six projets d’une enveloppe globale d’environ 184 millions de dollars américains avec le Burkina Faso, a indiqué le ministère burkinabè de l’Economie, des Finances et de la Prospective.

Selon le ministère, ces conventions de financement sont sous forme de prêts et de dons et orientées vers les projets de développement intervenant dans les secteurs de l’eau et de l’agriculture.

48.6 millions de dollars seront employés dans trois projets qui permettront au gouvernement burkinabè d’améliorer l’accès aux services durables d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement dans les zones d’intervention et contribuer à l’atteinte de l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement, ajoute la même source.

Pour l’agriculture, 135 millions de dollars seront investis dans trois projets qui permettront de développer les chaînes de valeur maïs, soja, volaille et poisson pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et lutter contre les inégalités de genre ainsi que soutenir les agriculteurs.