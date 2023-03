La Commission électorale nationale indépendante (INEC) a déclaré le candidat présidentiel du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes (APC), Asiwaju Bola Tinubu, vainqueur de l’élection de samedi.

M. Tinubu a terminé avec 8.794.726 voix, soit près de deux millions de voix de plus que ses plus farouches adversaires, Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire (PDP), qui a obtenu 6.984.520 voix, et Peter Obi du Parti travailliste (LP), qui a obtenu 6.101.533 voix.