RDC : Un pont aérien de l’UE pour aider les personnes touchées par le conflit 

La Commission européenne a annoncé la mise en place d’un pont aérien humanitaire vers Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), pour aider les personnes touchées par le conflit au Nord-Kivu.

L’opération fournira un soutien humanitaire, notamment des fournitures médicales et alimentaires et du matériel d’urgence, en collaboration avec l’UNICEF et d’autres partenaires humanitaires, a indiqué la Commission dans un communiqué.

De même, l’UE a débloqué plus de 47 millions d’euros à acheminer par l’intermédiaire de partenaires humanitaires, en vue de couvrir les besoins immédiats tels que la nutrition, les soins de santé, l’eau et l’assainissement, le logement et la protection.

Les conditions de vie des personnes déplacées sont « extrêmement dures », avec un manque d’abris et de produits ménagers, d’eau, d’assainissement et de nourriture, en plus des mauvaises conditions sanitaires, a relevé la Commission, estimant que moins de 50% des besoins sont couverts.

Dans le même sillage, une trentaine de militaires burundais sont arrivés, dimanche à Goma, dans le cadre du déploiement d’une force régionale visant à mettre fin aux violences dans cette zone.

Ces militaires sont déployés dans le cadre d’une force régionale mise en place par les pays de l’EAC (East African Community) pour tenter d’endiguer l’avancée de la rébellion du M23 et démettre la centaine de groupes armés qui sévit dans la partie orientale du pays.

Les troupes burundaises s’ajoutent à un contingent de l’armée kényane d’environ un millier d’hommes déjà déployé dans et autour de Goma depuis novembre 2022.