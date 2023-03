Gabon : Découverte de 2 nouveaux corps dans l’épave du navire Esther 

La coordination des opérations de secours des forces de défense et de sécurité, a annoncé dimanche, la découverte de deux nouveaux corps, dans l’épave du navire Esther Miracle.

« Ce dimanche 19 mars 2023, le dispositif naval des Forces de défense et de sécurité a poursuivi les recherches en mer à partir de 6h30. A ce jour, l’épave du navire a été fouillée à 60%. Cependant, certains compartiments restent encore inaccessibles, du fait de l’obstruction des voies d’accès par des meubles entassés. Deux dépouilles ont pu être extraites ce jour, et transférées dans les maisons de pompes funèbres », précise le Lieutenant-Colonel de Gendarmerie Joseph Djoumigui.

Le bilan à ce jour est de 124 personnes secourues et 24 décès ajoute le texte, poursuit-on.

Sur l’aspect environnemental, la direction générale des études et laboratoires du ministère des Hydrocarbures, analyse les prélèvements effectués le samedi 18 mars 2023 dans la zone du naufrage où des fuites de carburants avaient été suspectées.

Ce même dimanche, une délégation composée d’experts de forces de sécurité et de défense et de l’administration des transports, conduite par le coordonnateurs des opérations de recherches, le Capitaine de Vaisseau Bekale Meyong, chef d’état major de la marine nationale est allée en mission d’inspection de corps retrouvés flottants dans les eaux aux frontières du Cameroun, de la Guinée Équatoriale et du Nigeria.