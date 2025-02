Soudan : L’Union africaine dénonce les crimes de guerre et alerte sur la crise humanitaire

L’Union africaine (UA) a condamné mercredi les « crimes de guerre et crimes contre l’humanité » persistants au Soudan, un pays dévasté par un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et a déplacé 12 millions de personnes depuis le début de la guerre en avril 2023.

L’armée soudanaise contrôle les régions de l’est et du nord du pays, tandis que les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) dominent presque entièrement le Darfour, une vaste zone de l’ouest abritant un quart des 50 millions d’habitants du Soudan.

Le Conseil de paix et de sécurité de l’UA, basé à Addis-Abeba, en Ethiopie, avait tenu une réunion vendredi dernier pour discuter de la situation au Soudan. L’organisation a exprimé sa « préoccupation face à l’escalade continue du conflit » entre les paramilitaires dirigés par le général Mohamed Hamdane Daglo et l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane. Elle a souligné en particulier les violations constantes, notamment les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

Plusieurs pays, dont les Emirats arabes unis et l’Ethiopie, ont appelé à une trêve humanitaire pendant le mois de Ramadan, qui commence à la fin de février.

La semaine dernière, l’UA avait qualifié le conflit au Soudan de « pire crise humanitaire au monde », soulignant que des centaines de milliers d’enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère. Cinq régions du Soudan, dont trois dans le Darfour-Nord, sont déjà frappées par la famine, et selon un rapport des agences de l’ONU, cette crise devrait se propager à cinq autres districts d’ici mai, d’après les prévisions du système de classification de la sécurité alimentaire (IPC).