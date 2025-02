Bénin : 98 millions d’euros de la  BAD pour moderniser le Port de Cotonou

La Banque africaine de développement (BAD) a octroyé un financement de 98,3 millions d’euros au Bénin pour moderniser les infrastructures et équipements du Port autonome de Cotonou. L’accord a été signé le 12 février par Mike Salawou, directeur du département des Infrastructures et du Développement urbain de la BAD, et Bart Van Eenoo, directeur général du PAC.

Ce financement permettra de mettre en œuvre le Plan directeur portuaire 2021-2026 du Port autonome de Cotonou, un programme quinquennal visant à moderniser des infrastructures vieillissantes, à augmenter sa capacité et à améliorer la qualité des services, afin d’attirer un plus grand trafic.

L’investissement financera notamment deux projets majeurs : la création d’un nouveau terminal de 25 hectares gagné sur la mer et la construction d’un parking tampon intelligent de 14 hectares pour mieux gérer le flux des camions.

La modernisation du port devrait non seulement augmenter le volume de marchandises traitées, mais aussi réduire le temps d’attente des navires. Le Port de Cotonou, l’une des principales plateformes portuaires de la côte ouest-africaine, joue un rôle clé pour des pays enclavés comme le Niger, le Burkina Faso et le Mali.