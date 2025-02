ONG : Appel au gel des financements de l’UE à la Libye après la découverte d’une fosse commune

Mardi, une trentaine d’organisations internationales ont appelé au « gel des financements » de l’Union européenne à destination de la Libye, suite à la découverte d’une fosse commune dans le sud-est du pays début février.

Les corps de 28 migrants subsahariens ont été retrouvés dans une fosse commune près d’un centre de détention « illégal » à Koufra, une région située dans l’extrême sud-est de la Libye, a annoncé le 9 février le bureau du procureur général libyen.

« A la lumière de ces découvertes récentes et du rapport de la Cour des comptes européenne de l’année dernière, qui a pointé l’inefficacité des financements de l’UE en Libye face aux violations des droits humains, l’Union européenne doit réagir », ont déclaré des associations internationales telles que CCFD-Terre Solidaire, Human Rights Watch, Sea-Watch, Community Rights in Greece et l’Egyptian Human Rights Forum dans un communiqué.

Les organisations signataires rappellent que la Commission européenne a récemment décidé de réexaminer ses accords financiers avec la Tunisie après des révélations sur les abus des forces de sécurité tunisiennes et demandent que la même démarche soit adoptée vis-à-vis de la Libye.

« Il est désormais évident que les financements de l’Union européenne, ainsi que de certains de ses États membres, comme l’Italie et la France, n’ont pas permis d’améliorer les conditions de vie des migrants cherchant refuge », déplorent-elles.

Elles appellent à ce que ces fonds soient utilisés à des fins plus humanitaires, pour sauver des vies et mettre en place des alternatives sécurisées pour les migrants, notamment en ouvrant des voies de passage sûres, loin des périls des traversées risquées.

Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est en proie à un chaos politique et sécuritaire. Des dizaines de milliers de migrants, fuyant les conflits et la pauvreté, tombent entre les mains de trafiquants ou périssent en mer en tentant de rejoindre l’Europe.

En mars 2024, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) avait également révélé la découverte d’une fosse commune contenant « au moins 65 corps de migrants » dans le sud-ouest de la Libye.