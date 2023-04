Tanzanie : 1800 personnes sans abri à cause des inondations

Au moins 1.800 personnes se sont retrouvées sans abri dans la région de Mtwara, dans le sud de la Tanzanie, après que leurs maisons ont été submergées par des crues soudaines causées par les fortes pluies, a indiqué Ahmed Abbas, commissaire de la région.

Selon lui, les crues subites se sont produites au cours de la semaine dernière après que la rivière Ruvuma a débordé à la suite de fortes pluies en amont.

« Les crues soudaines ont submergé plus de 150 maisons dans les quartiers de Maurunga et Kilambo dans le district de Mtwara, laissant 528 ménages et 1.800 personnes sans abri », a dit M. Abbas.

Les victimes ont été hébergées dans des écoles primaires, tandis que les autorités régionales organisaient des opérations de secours, notamment en fournissant des tentes et de la nourriture pour les victimes, a-t-il ajouté.