Niger : 920 écoles fermées dans l’ouest à cause de l’insécurité 

Le ministre nigérien de l’Education nationale, Ibrahim Natatou, a déclaré que plus de 921 établissements d’enseignement primaire et secondaire ont été fermés en mai dernier à cause de l’insécurité dans la région de Tillabéry (ouest du Niger), située dans la zone dite des trois frontières (Niger-Mali-Burkina Faso), affectant 79.829 élèves.

Sur les 921 écoles fermées, 891 sont des établissements du primaire et 30 du secondaire, a précisé le ministre.

Le Niger est confronté aux attaques terroristes des groupes jihadistes liés à l’Etat islamique ou à al Qaïda.

Entre le 6 et le 28 mai, au moins 2 soldas ont été tués et 55 terroristes éliminés dont plusieurs hauts responsables militaires de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), a annoncé lundi l’armée nigérienne.