Burkina Faso : 50 terroristes éliminés par l’armée dans le nord

Au moins 50 terroristes ont été tués mercredi par l’armée burkinabè, en riposte à une embuscade tendu à un convoi de ravitaillement vers Sollé, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé jeudi l’armée burkinabè, citée par l’AIB.

L’armée burkinabè a indiqué dans un communiqué qu’elle a riposté à cette embuscade complexe, mercredi, par des raids aériens, dans les environs de Tibou, dans la province du Loroum, une région du Nord.

« Les unités, qui escortaient un convoi de vivres, ont été prises à partie par un groupe de terroristes dont le nombre est estimé à la centaine », a expliqué la même source, soulignant que « la promptitude et la vigueur » de la riposte ont créé la débandade dans les rangs des terroristes qui ont subi de « très lourdes pertes ».

« Au moins 50 d’entre eux ont été neutralisés », a fait savoir l’armée, ajoutant que côté ami, deux civils ont été mortellement atteints et huit autres personnes ont été blessées.

Depuis sept ans, les violences ont fait plus de 10.000 morts, civils et militaires, selon des ONG, et plus de deux millions de déplacés internes.